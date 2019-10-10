10.10.2019 - 07:50 |
Kılıçdaroğlu’na fuar daveti
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Eriş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, En Büyük Efemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini armağan ettik. Sayın Genel Başkanımızı 15. #ÖdemişSüs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’ne katılmak üzere kentimize davet ettik” dedi. Sergi, Ödemiş Belediyesi Fuar Alanı’nda 17-20 Ekim günleri arasında düzenlenecek.
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