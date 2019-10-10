Kılıçdaroğlu’na fuar daveti

Eriş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, En Büyük Efemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini armağan ettik. Sayın Genel Başkanımızı 15. #ÖdemişSüs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’ne katılmak üzere kentimize davet ettik” dedi. Sergi, Ödemiş Belediyesi Fuar Alanı’nda 17-20 Ekim günleri arasında düzenlenecek.