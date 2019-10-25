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    HaberlerEgeKılıçdaroğlu’na proje dosyası sundu
    25.10.2019 - 07:50 |

    Kılıçdaroğlu’na proje dosyası sundu

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti, ilçede yürütülen ve yakında tamamlanacak olan projeleri kapsayan, özel bir dosya sundu.

    Kılıçdaroğlu’na proje dosyası sundu

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti, ilçede yürütülen ve yakında tamamlanacak olan projeleri kapsayan, özel bir dosya sundu. İzmir’in kalbi olarak niteledikleri Konak için değişim hazırlığı içinde olduklarını vurgulayan Batur, sosyal belediyecilik anlayışıyla insana dokunan projelere hız verdiklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu’na Engelsiz Yaşam Köyü ve Toros Çok Amaçlı Sosyal Tesisleri projelerinde gelinen son noktayı aktardığını belirten Batur, şu vurguları yaptı:

    ‘Engelliler için önemli’

    “Konak’ın kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğu noktalarda dönüşüm planlarını büyük bir hızla tamamlarken, insanımızın sosyal hayatını ilgilendiren çok önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Yakında açılışlarımızı gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımıza da özellikle engelli çocuklarımız ve onların ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak ‘Engelsiz Yaşam Köyü’ projemizi, tüm detaylarıyla aktardım. Toros Çok Amaçlı Sosyal Tesislerimizin de bölgede büyük bir sosyal ihtiyacı karşılayacağını ve kentsel dönüşüm öncesi, o bölgede yaşayan insanımıza nefes aldıracağını ifade ettim.”

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