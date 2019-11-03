Kılıçdaroğlu’na Torbalı sunumu

Yerel seçimlerden sonra üçüncü kez Kılıçdaroğlu ile görüşen Başkan Uygur, belediyenin mali yapısı ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. 8 bin oy farkı ile ilçede belediye başkanı seçilen Uygur’u bir kez daha tebrik eden Kılıçdaroğlu, Torbalılılara da selam gönderdi.