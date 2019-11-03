03.11.2019 - 02:15 |
Kılıçdaroğlu’na Torbalı sunumu
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Yerel seçimlerden sonra üçüncü kez Kılıçdaroğlu ile görüşen Başkan Uygur, belediyenin mali yapısı ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. 8 bin oy farkı ile ilçede belediye başkanı seçilen Uygur’u bir kez daha tebrik eden Kılıçdaroğlu, Torbalılılara da selam gönderdi.
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