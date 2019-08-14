14.08.2019 - 00:53
Kilosu 200 lira
Muğla’da kış aylarında tüketilmek amacıyla bu yılın mahsulüyle hazırlanan bamya, biber, kabak ve patlıcan gibi sebzelerin kuruları, pazar tezgahlardaki yerini aldı. Rengârenk görüntüleriyle dikkat çeken tazgâhlarda fiyat şampiyonu ise, kilosu 200 lira olan kuru patlıcan oldu.
22 yıldır manav işleten evli ve 3 çocuk annesi Sevgi Boz, “Yerli ve yabancı turistler ürünlerimize ilgi gösteriyor. Kilosu 200 lira olduğu için genellikle müşterilerimiz bir dizi şeklinde alıyor. Dizinin fiyatı ise 15-20 liraya geliyor” dedi. l CAVİT AKGÜN DHA
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