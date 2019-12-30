30.12.2019 - 00:02 |
Kim takar soğuk havayı!
İzmir Özdere’de 2. Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası kapsamında 110 yüzücü, 17.9 derecelik suda madalya mücadelesi verdi.
Erkekler birincisi milli yüzücü Ahmet Nakkaş, “Su şartları gayet iyiydi, hiçbir rahatsızlık hissetmeden turu tamamladık” dedi. Koltuk değneğiyle yarışan Ziya Ölker de, 29. sırada yer aldı.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.