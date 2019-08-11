BİST99.4050,20EURO6,160,39USD 5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Kimseye çıkın demedik’
    11.08.2019 - 03:17

    ‘Kimseye çıkın demedik’

    ‘Kimseye çıkın demedik’

    Bodrum’da, belediye tarafından kullanılan geçici barınma evi, yıllardır burada konaklama yapmak isteyen ve söz konusu işletmeyi otel ve pansiyon gibi kullanan misafirleri nedeniyle zor günler yaşıyor. Amacı dışında kullanıldığı için gerçek ihtiyaç sahiplerine cevap veremeyen geçici barınma evinde beş yılı aşkın süredir konaklayan yaklaşık 15 kişiye yapılan uyarılar, bugüne kadar sonuçsuz kaldı. Hali hazırda sosyal yardım kurumlarından kendilerine yönlendirilen 10 muhtaç vatandaşın kalacak yer arayışında olduğunu ancak, yer olmadığından yardımda bulunamadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Ahmet Aras, sistemin geldiği noktada ‘geçici barınma’ döngüsünün tıkanmasının hizmeti net şekilde sekteye uğrattığını belirtti.

    Bugüne kadar hiçbir misafire ‘çıkın’ demediklerini vurgulayan Aras, “Mağdur vatandaşlarımıza yardım eli uzatamıyoruz. Hiçbir belediyede tanık olmadığımız bu uygulama, bizim için çok önemli” dedi.

    Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı
    daha fazla video için
    Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

    Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

    Bamsı Beyrek filmi konusu nedir? Bamsı Beyrek filmi oyuncuları kimlerdir?

    Bamsı Beyrek filmi konusu nedir? Bamsı Beyrek filmi oyuncuları kimlerdir?

    Tedirgin eden görüntü

    Tedirgin eden görüntü

    Bu yıl kaç resmi tatil kaldı? 2019 resmi tatil günleri

    Bu yıl kaç resmi tatil kaldı? 2019 resmi tatil günleri

    Sıradaki Haber