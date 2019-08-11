‘Kimseye çıkın demedik’

Bodrum’da, belediye tarafından kullanılan geçici barınma evi, yıllardır burada konaklama yapmak isteyen ve söz konusu işletmeyi otel ve pansiyon gibi kullanan misafirleri nedeniyle zor günler yaşıyor. Amacı dışında kullanıldığı için gerçek ihtiyaç sahiplerine cevap veremeyen geçici barınma evinde beş yılı aşkın süredir konaklayan yaklaşık 15 kişiye yapılan uyarılar, bugüne kadar sonuçsuz kaldı. Hali hazırda sosyal yardım kurumlarından kendilerine yönlendirilen 10 muhtaç vatandaşın kalacak yer arayışında olduğunu ancak, yer olmadığından yardımda bulunamadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Ahmet Aras, sistemin geldiği noktada ‘geçici barınma’ döngüsünün tıkanmasının hizmeti net şekilde sekteye uğrattığını belirtti.

Bugüne kadar hiçbir misafire ‘çıkın’ demediklerini vurgulayan Aras, “Mağdur vatandaşlarımıza yardım eli uzatamıyoruz. Hiçbir belediyede tanık olmadığımız bu uygulama, bizim için çok önemli” dedi.