Kınık esnafına Türk bayrağı

Bizler, onlara destek vermek amacıyla esnafımıza Türk bayrağı dağıttık. Tüm vatandaşlarımıza ev ve işyerlerine Türk bayrağı asmaya davet ediyorum. Bu düşüncelerle operasyonda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize başarılar diler, destek veren Kınık halkına teşekkür ediyorum” dedi. l CEVDET ŞEN DHA