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    HaberlerEgeKınık esnafına Türk bayrağı
    16.10.2019 - 01:55 |

    Kınık esnafına Türk bayrağı

    Kınık Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla, iş yerlerine asmaları için esnafa Türk bayrağı dağıttı. Amaçlarının Mehmetçiğe moral vermek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Ordumuz başarılı bir operasyon yürütüyor.

    Kınık esnafına Türk bayrağı

     Bizler, onlara destek vermek amacıyla esnafımıza Türk bayrağı dağıttık. Tüm vatandaşlarımıza ev ve işyerlerine Türk bayrağı asmaya davet ediyorum. Bu düşüncelerle operasyonda görev alan kahraman Mehmetçiklerimize başarılar diler, destek veren Kınık halkına teşekkür ediyorum” dedi. l CEVDET ŞEN DHA

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