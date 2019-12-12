Kınık kilimleri Ankara’da

Kadınların el emekleri görücüye çıktı. Başkan Sadık Doğruer, “Kurslarımızın sayısını artıracağız” dedi.

Kınık Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliği ile beş mahallede açılan kurslarda Kınıklı kadınların dokuduğu kilimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Ankara’da yapılan Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası’nda sergilendi. Kınık Belediyesi’nin Bergama ve Kiraz ilçeleriyle birlikte yer aldığı İzmir standında sergilen Kınık kilimleri büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Kadınlarımızın kök boyasıyla renklendirdiği kilimler büyük ilgi gördü. Kadınların hem üretmeyi öğrendiği hem de el emeklerinden gelir edip aile bütçelerine katkı sağladıkları bu tür çalışmalarımızı artıracağız” dedi.

Ankara Ticaret Odası Congresium Merkezin’deki buluşmada 81 ilden AK Partili belediyelerin kurslarına katılan kadınların ürünleri sergilendi.