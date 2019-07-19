Kınık’a aquapark geliyor

Kınık Belediyesi tarafından Poyracık Değirmendere mevkiinde yapımına başlanan aguaparkta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Eylül ayında tamamlanması beklenen proje içinde çocuk ve büyük yüzme havuzları, teras kafe, yazlık sinema, kır düğün salonu olacak. Ayrıca miniklerin gönüllerince eğlenebileceği su oyun alanları bulunacak. 15 bin metrekare alan üzerine yapılan projede eksikliklerin giderildiğini kaydeden Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen projemizin içinde 500 metrekare yüzme havuzu, 160 metrekare çocuk yüzme havuzu, 1000 metrekarelik kır düğün salonu, teras kafe ve piknik alanları olacak. Eylül ayında hizmete girecek olan tesimizle ilçenin sosyal alanda büyük bir eksikliği tamamlanacak” ifadesini kullandı.