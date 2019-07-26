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    HaberlerEgeKınık’a çocuk köyü
    26.07.2019 - 01:47

    Kınık’a çocuk köyü

    Kınık’a çocuk köyü

    Seçimlerden önce sözünü verdiği çocuk köyü için harekete geçen Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “20.450 metrekare alan üzerine kuracağımız köyünü en kısa sürede yaşama geçirmek istiyoruz” dedi.

    İzmir’in Kınık ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan çocuk köyünün yapımı devam ediyor. Kınık Bergama Karayolu Dündarlı Yol Kavşağı bölgesinde 20.450 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan çocuk köyünde Ters Ev, Trafik Pisti, Gokart, Dino Park, postane, hastane, berber, çocuk müzesi, süs havuzu, Tornada Adası gibi, çocukların zaman geçirebileceği oyun grupları olacak.

    Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Çocuk Köyü’nün tamamlanması ile Kınık ve çevre ilçelerdeki ailelerimizin çocukları oyun gruplarında eğlenip meslekleri tanırken ebeveynleri de yaşam alanlarında zaman geçirebilecek. Söz verdiğimiz projeye başlamanın mutluluğu içindeyim” dedi. Belediye Başkanı Sadık Doğruer, şantiye alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

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