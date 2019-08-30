30.08.2019 - 03:24
Kınıklı sanatçı Fırat Tanır’dan yeni klip
İzmir’in Kınık, Bergama, Dikili ve Balıkesir’in Ayvalık ilçelerinde çekimleri yapılan klip izleyenlerin beğenisini kazandı
İzmir Kınıklı olan ve müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Fırat Tanır’ın uzun süredir üstünde çalıştığı ‘İlla ki Sen’ adlı şarkısının klibi yayınlandı. Daha önce yazıp bestelediği ‘Canım Türkiyem’ adlı şarkısıyla dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan Tanır, klipte Kuzey Ege’nin incisi ilçelerin güzelliklerini göstermeye çalıştıklarını belirtti.
Tanır’ı tebrik eden Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de, “Fırat Tanır kardeşimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Daha önce de yazıp bestelediği ‘Canım Türkiyem’ adlı şarkısının klibinin tamamını ilçemizde Kınık’ta çekmişti. Yeni şarkısı ‘İlla ki Sen’ çekimlerinde de ilçemizin tanıtımına yer verdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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