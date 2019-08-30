BİST96.7180,84EURO6,460,02 USD5,850,16ALTIN286,85-0,33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKınıklı sanatçı Fırat Tanır’dan yeni klip
    30.08.2019 - 03:24

    Kınıklı sanatçı Fırat Tanır’dan yeni klip

    İzmir’in Kınık, Bergama, Dikili ve Balıkesir’in Ayvalık ilçelerinde çekimleri yapılan klip izleyenlerin beğenisini kazandı

    Kınıklı sanatçı Fırat Tanır’dan yeni klip

    İzmir Kınıklı olan ve müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Fırat Tanır’ın uzun süredir üstünde çalıştığı ‘İlla ki Sen’ adlı şarkısının klibi yayınlandı. Daha önce yazıp bestelediği ‘Canım Türkiyem’ adlı şarkısıyla dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan Tanır, klipte Kuzey Ege’nin incisi ilçelerin güzelliklerini göstermeye çalıştıklarını belirtti.

    Tanır’ı tebrik eden Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de, “Fırat Tanır kardeşimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Daha önce de yazıp bestelediği ‘Canım Türkiyem’ adlı şarkısının klibinin tamamını ilçemizde Kınık’ta çekmişti. Yeni şarkısı ‘İlla ki Sen’ çekimlerinde de ilçemizin tanıtımına yer verdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

     

    Kötü kokular gelen evden ceset çıktıNiğde'de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.
    daha fazla video için
    Bitkin düşen "Macaristanlı leylek" koruma altına alındıManisa'nın Soma ilçesinde bitkin düşen ve bileğinde Macaristan menşeli halka bulunan leylek, Soma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Metrelerce sürüklendi! Otomobil bu hale geldi...

    Metrelerce sürüklendi! Otomobil bu hale geldi...

    Profesör kendini yedinci kattan attı

    Profesör kendini yedinci kattan attı

    Faciaya kıl payı! Şoför son anda kurtuldu

    Faciaya kıl payı! Şoför son anda kurtuldu

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Sıradaki Haber