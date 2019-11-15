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    HaberlerEge HaberleriKınık’ta en sağlıklı ikram
    15.11.2019 - 01:52 |

    Kınık’ta en sağlıklı ikram

    Kınık Belediyesi, Kızılay Konak Şubesi işbirliğiyle vatandaşa balık ekmek dağıttı.

    Kınık’ta en sağlıklı ikram

    Poyracık Mahallesi’nde bulunan kapalı pazaryerinde kurulan stantta pişirilen balıklar, yarım ekmek içine konularak ikram edildi. Belediye Başkanı Sadık Doğruer de, stantta balık ikramı yaptı. Başkan Doğruer, “Sağlık açısından son derece yararlı olan balık tüketimini artırmak ve teşvik etmek amacıyla Kızılay Konak Şubesi işbirliğiyle ilçemizde balık ekmek dağıtımı yaptık. Kalp hastalıklarını önleyen, kandaki yağ oranını dengeleyen, göz sağlığını destekleyen, hafızayı güçlendiren, kemikleri sağlamlaştırdığı uzmanlarca tespit edilen balık ürünlerini halkımızın haftada en az bir kez tüketmesini tavsiye ediyorum. Bu etkinlikte bizlere destek olan Kızılay Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı ve üyelere teşekkür ediyorum” dedi.

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