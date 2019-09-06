Kınık’ta festival heyecanı

İzmir’in Kınık ilçesinde bu yıl 9-13 Eylül günleri arasında düzenlenecek 3. Hasat Festivali’nin hazırlıkları sürüyor. Çeşitli etkinliklerle taçlanacak festivalde, açılan stantlarda yöresel ürünler tanıtılacak, ünlü sanatçılar sahne alacak. Organizasyonun ilk gününde Gizem Kara, ikinci gününde Öykü Gürman, üçüncü gününde Mustafa Ceceli, dördüncü gününde TRT Müzik Canlı yayınıyla İsmail Özkan, Mine Geçili ve Ahmet Selçuk İlhan Kınıklılara keyifli saatler yaşatacak. Tüm vatandaşları 5 gün sürecek festivale davet eden Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Kuzey Ege’nin parlayan yıldızı Kınık ilçesini tanıtmak için başlattığımız Hasat Festivali’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenliyoruz. İmza günlerinin ve yöresel ürünlerin tanıtımlarının yer alacağı etkinliğimizle çiftçilerimiz hem yorgunluklarını atabilecek, hem de ürünlerini satabilecek. Herkesi, 5 gün sürecek olan festivalimize bekliyorum” diye konuştu.