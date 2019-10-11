Kınık'ta kapya biber sevinci

Toplamda iki bin dekarda ekilen kapya biberden yedi ton ürün alan çiftçi; salçalık olanları 1.40-1.90, közlemelik biberleri ise 1.80-1.20 lira arasında satışa çıkardı. Pazar tezgahlarını süsleyen kaliteli ürün ise 2.50 liradan alıcı buldu.



‘Tanıtımını yapıyoruz’



Üreticinin rekolteden ve gelirden memnun olduğunu belirten Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “İlçemizde yıllardır ekilen kapya biberin bu yıl ki verimi bizi de sevindirdi. Düzenlediğimiz hasat festivallerinde kapya biberin de tanıtımını yapıp pazarını genişletmeye çabalıyoruz. Üreticilerimize ve aracı firmalara Kınık Belediyesi olarak her zaman destek olduk, bundan sonrada destek vermeye devam edeceğiz” dedi.