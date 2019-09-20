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    HaberlerEgeKınık’ta miniklere eğitim seti
    20.09.2019 - 02:19 |

    Kınık’ta miniklere eğitim seti

    Kınık’ta miniklere eğitim seti

    Kınık Belediyesi, Kızılay Konak Şubesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve dış mahallelerde bulunan ilkokullarda eğitim gören 400 öğrenciye eğitim seti dağıttı. Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kaymakam Erol Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır ile birlikte tüm okulları ziyaret etti, birinci sınıf öğrencilerine hediyelerini verdi. Setlerin içinde minik öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği kırtasiye malzemelerinin bulunduğunu söyleyen Başkan Doğruer, “Kınık’ta eğitim kalitesini artırmak için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Her yıl TEOG ve YKS sınavına girecek öğrencilere test kitabı ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle deneme sınavları yaparak öğrencilerimizin başarılı olmaları için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Eğitim-öğretim hayatlarına yeni başlayan öğrencilerimizde okuma yazmayı öğrenmeyi kolaylaştıracak bu eğitim setlerini dağıttık. Amacımız, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak” dedi.

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