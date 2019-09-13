BİST102.4470,52EURO6,27-0,02USD5,660,11ALTIN272,77-1,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKınık’ta muhteşem final
    13.09.2019 - 01:45 |

    Kınık’ta muhteşem final

    Kınık’ta muhteşem final

    Kınık Belediyesi’nin düzenlediği 3. Hasat Festivali sona erdi. ‘Sağlıklı Yaşam için Pedal Çeviriyoruz’ etkinliğiyle başlayan 3. gün; satranç ve streetbaal turnuvasıyla devam etti. Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi standında düzenlenen maske atölyesinde öğrenciler hünerlerini sergiledi.

    Gösteriler renk kattı

    Kınıklı yazar Mustafa Çakıcı ‘O Kuşlar’ isimli şiir kitabını imzaladı. Kınık Aile Yaşam Merkezi öğrencilerinin zumba ve halk oyunları gösterisi renk kattı. Programda, Başkan Sadık Doğruer ile yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü Erik Dalı türküsüyle oynadı. Festival çoşkusu Mustafa Ceceli konseriyle tavan yaptı. Ceceli, 2 saay boyunca Kınıklılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda Ceceli’ye çiçek, plaket, Kınık kilimi, ilçede yetiştirilen sucahlı kavunu, kurutulmuş domates, mısır domates ve biber ürünlerinden oluşan hasat sepeti hediye eden Başkan Doğruer, “Bizlere söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşatan Mustafa Ceceli’ye tüm Kınıklılar adına teşekkür ediyorum” dedi. Ceceli de, başta Başkan Doğruer olmak üzere festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

    E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
    daha fazla video için
    12 Eylül 2019 Magazin Bülteni12 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otobanda panik... Küle döndü!

    Otobanda panik... Küle döndü!

    Cuma mesajları 2019! Kısa sms, yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    Cuma mesajları 2019! Kısa sms, yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

    2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika açıklaması...

    2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika açıklaması...

    Meteoroloji uyarmıştı! Başladı

    Meteoroloji uyarmıştı! Başladı

    Sıradaki Haber