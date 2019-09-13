Kınık’ta muhteşem final

Kınık Belediyesi’nin düzenlediği 3. Hasat Festivali sona erdi. ‘Sağlıklı Yaşam için Pedal Çeviriyoruz’ etkinliğiyle başlayan 3. gün; satranç ve streetbaal turnuvasıyla devam etti. Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi standında düzenlenen maske atölyesinde öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Gösteriler renk kattı

Kınıklı yazar Mustafa Çakıcı ‘O Kuşlar’ isimli şiir kitabını imzaladı. Kınık Aile Yaşam Merkezi öğrencilerinin zumba ve halk oyunları gösterisi renk kattı. Programda, Başkan Sadık Doğruer ile yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü Erik Dalı türküsüyle oynadı. Festival çoşkusu Mustafa Ceceli konseriyle tavan yaptı. Ceceli, 2 saay boyunca Kınıklılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda Ceceli’ye çiçek, plaket, Kınık kilimi, ilçede yetiştirilen sucahlı kavunu, kurutulmuş domates, mısır domates ve biber ürünlerinden oluşan hasat sepeti hediye eden Başkan Doğruer, “Bizlere söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşatan Mustafa Ceceli’ye tüm Kınıklılar adına teşekkür ediyorum” dedi. Ceceli de, başta Başkan Doğruer olmak üzere festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.