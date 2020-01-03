BİST113.684-1,94EURO6,670,20USD5,980,31ALTIN297,371,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kınık’ta öğretmenevi inşaatı hızla sürüyor
    ABONE OL
    03.01.2020 - 00:44 |

    Kınık’ta öğretmenevi inşaatı hızla sürüyor

    İzmir’in Kınık ilçesinde geçen yıl inşaatına başlanan ve ilçenin konaklama sorunu dahil pek çok ihtiyacına yanıt vermesi düşünülen öğretmenevinde inşaat çalışmaları sürüyor.

    Kınık’ta öğretmenevi inşaatı hızla sürüyor

    Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Öğretmenevi’nin yüzde 40’ının tamamlandığını belirtti, “İçinde 74 yatak kapasiteli otel bölümü, 1000 kişilik düğün salonu, 320 kişilik amfi konferans salonu, resim sanat atölyesi, eğitim salonları, spor kondisyon merkezi, sauna, kuaför ve 6 derslikli Halk Eğitim Merkezi’nin yer alacak” dedi. Öğretmenevinin, bodrum, zemin +3 kat olmak üzere 5 katlı 7 bin 814 metrekare alan üzerinde inşa edileceğini kaydeden Doğruer, “Halk Eğitim Merkezi, kültür merkezi ve öğretmenevinin bulunacağı özel mimarili bina, eğitim merkezi olarak da kullanılabilecek” dedi.

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
    daha fazla video için
    5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Sıradaki Haber