Kınık’ta öğretmenevi inşaatı hızla sürüyor

Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Öğretmenevi’nin yüzde 40’ının tamamlandığını belirtti, “İçinde 74 yatak kapasiteli otel bölümü, 1000 kişilik düğün salonu, 320 kişilik amfi konferans salonu, resim sanat atölyesi, eğitim salonları, spor kondisyon merkezi, sauna, kuaför ve 6 derslikli Halk Eğitim Merkezi’nin yer alacak” dedi. Öğretmenevinin, bodrum, zemin +3 kat olmak üzere 5 katlı 7 bin 814 metrekare alan üzerinde inşa edileceğini kaydeden Doğruer, “Halk Eğitim Merkezi, kültür merkezi ve öğretmenevinin bulunacağı özel mimarili bina, eğitim merkezi olarak da kullanılabilecek” dedi.