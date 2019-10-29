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    HaberlerEgeKınık’ta yarış başladı
    29.10.2019 - 00:23 |

    Kınık’ta yarış başladı

    Kınık’ta yarış başladı

    10 Kasım’da delege seçimleri, ocak ayında da genel kurul yapacak olan CHP’nin Kınık’tan adaylık açıklamaları geldi. Mevcut İlçe Başkanı İsmail Yılmaz göreve yeniden talip olduğunu duyurdu. Dündarlı Mahallesi Muhtarı Ahmet Kanat da, “Adayım” dedi. Kanat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    “Kınık’ın pamuk tarlalarına, nasır tutmuş katran kokan tezek kokan ellere ‘Merhaba’ diyorum. Cesaretim ve umudum var gelin bu umudu birlikte büyütelim. Kınık’ın geleceğini ortak akılla, özgürlükle, bilimle inşa edeceğiz. Aydınlık yarınlarda buluşmak dileğiyle.”

    ‘Karara saygı duyacağız’

    Adaylığı için Kanat’ı tebrşk eden mevcut Başkanı Yılmaz da, “Siyaseti ırk, mezhep, etkin köken ayrımıyla değil; evrensel düşüncelerle yapıyoruz. Parti delegelerimizin vereceği karara saygılıyız. Tüm adaylara başarılar diliyorum” diye konuştu. -CEVDET ŞEN DHA

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