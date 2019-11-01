01.11.2019 - 01:06 |
Kira ihalesi başlıyor
Kuşadası Belediyesi, yaklaşık 190 adet taşınmazı ile ilgili olarak kiralama ihalesine çıkıyor. Belediye taşınmazları ile ilgili olarak gerçekleşecek kiralama ihalesi ile kira bedellerinin güncelleneceğini ve mevcut kira alacaklarının tahsil edileceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Belediye kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanmak için tüm tedbirleri alıyoruz. Belediyemize, kira ve ecrimisil borcu bulunan vatandaşın ihaleye girebilmesi mümkün değil, gerekli ödemeleri yapmaları gerekiyor” dedi.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.