Kira ihalesi başlıyor

Kuşadası Belediyesi, yaklaşık 190 adet taşınmazı ile ilgili olarak kiralama ihalesine çıkıyor. Belediye taşınmazları ile ilgili olarak gerçekleşecek kiralama ihalesi ile kira bedellerinin güncelleneceğini ve mevcut kira alacaklarının tahsil edileceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Belediye kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanmak için tüm tedbirleri alıyoruz. Belediyemize, kira ve ecrimisil borcu bulunan vatandaşın ihaleye girebilmesi mümkün değil, gerekli ödemeleri yapmaları gerekiyor” dedi.