Kiralama teşviği yatırımı artırır

Sanayide kiralamaya ağırlık verilmesinin gündeme alınmasıyla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde ‘Kiralama Komitesi’ kuruldu. Gelişmenin ardından, takım tezgahları sektöründe makine kiralama hizmeti veren ilk firma Tezmaksan’dan, “Makine kiralamada teşvikin düşünülebileceği” açıklaması geldi. Üç yıldır başarıyla uygulanan model ile şirketlere toplamda 12.5 milyon dolarlık tasarruf sağladıklarını belirten Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Makine kiralamanın teşvik kapsamına alınması halinde yatırımlar daha da artacak” dedi. Araç kiralama modeline benzer bir şekilde operasyonel makine kiralama modeli geliştirdiklerini ve şirketleri yüksek yatırım maliyetlerinden kurtaran sistemde makine arıza ve bakımını da ücretsiz üstlendiklerini belirten Aydoğdu şöyle konuştu:

“Özellikle ihracata yönelik üretim yapan işletmeler hem giderlerini düşürmek hem de teknolojilerini daha sık yenileyebilmek adına makine kiralamaya yöneliyor. Bu yöntem şirketlere büyük avantajlar sağlıyor. İhracat odaklı işletmeler, rekabet edebilmek amacıyla teknolojilerini daha sık aralıklarla yenilemek durumunda oldukları için bu konularda kendilerine destek sağlıyoruz.”