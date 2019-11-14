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    HaberlerEge HaberleriKiralama teşviği yatırımı artırır
    14.11.2019 - 01:19 |

    Kiralama teşviği yatırımı artırır

    Kiralama teşviği yatırımı artırır

    Sanayide kiralamaya ağırlık verilmesinin gündeme alınmasıyla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde ‘Kiralama Komitesi’ kuruldu. Gelişmenin ardından, takım tezgahları sektöründe makine kiralama hizmeti veren ilk firma Tezmaksan’dan, “Makine kiralamada teşvikin düşünülebileceği” açıklaması geldi. Üç yıldır başarıyla uygulanan model ile şirketlere toplamda 12.5 milyon dolarlık tasarruf sağladıklarını belirten Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Makine kiralamanın teşvik kapsamına alınması halinde yatırımlar daha da artacak” dedi. Araç kiralama modeline benzer bir şekilde operasyonel makine kiralama modeli geliştirdiklerini ve şirketleri yüksek yatırım maliyetlerinden kurtaran sistemde makine arıza ve bakımını da ücretsiz üstlendiklerini belirten Aydoğdu şöyle konuştu:

    “Özellikle ihracata yönelik üretim yapan işletmeler hem giderlerini düşürmek hem de teknolojilerini daha sık yenileyebilmek adına makine kiralamaya yöneliyor. Bu yöntem şirketlere büyük avantajlar sağlıyor. İhracat odaklı işletmeler, rekabet edebilmek amacıyla teknolojilerini daha sık aralıklarla yenilemek durumunda oldukları için bu konularda kendilerine destek sağlıyoruz.”

    Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.
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    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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