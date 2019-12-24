Kiralık araç işletmeleri tek çatıda

İzmir Oto Galericileri Odası, Emniyet Müdürlüğü işbirliği altında oto kiralama şirketlerine İzmir Esnaf ve Sanatkalar Odaları Birliği (İESOB) binasında, KABİS bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Abbas Çelik ile Bülent Bulut, araç kiralama işletmeleri sahiplerine sistem hakkında ayrıntılar sundu. Çelik, tüm araç kiralama işletmelerinin KABİS üyesi olmaları gerektiğine işaret etti, “Bu işin en doğru ve düzgün yolu, kiralık araç işletmelerinin tamamının İzmir Oto Galericileri Odası’nın çatısı altında toplanmasıdır” ifadesini kullandı.

Önemi vurgulandı

İzmir Oto Galericiler Odası Başkanı Zafer Dursun da, “KABİS ile araç kiralama şirketinden araç kiralayanların kimlikleri, güzergahları anında emniyetin sistemine düşüyor. Şüpheli bir durumda emniyet güçleri alarma geçiyor” diye konuştu.

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da, araç kiralama sektörünün sorunlarını çözmek için bir araya geldiklerini belirtti, “Biz yöneticilere düşen, bu sorunları tespit etmek ve çözmek için çaba sarf etmektir. Bu toplantıyı bunun için düzenliyoruz. Bundan sonra da bir yol haritası çizeceğiz” dedi.