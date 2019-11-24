BİST106.588-0,20EURO6,30-0,12USD5,710,27ALTIN268,770,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri‘Kiraz asla yalnız değil’
    24.11.2019 - 03:03 | | UMUT KARAKOYUN

    ‘Kiraz asla yalnız değil’

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ıslah çalışmalarıyla ilçede üreticinin yüzünü güldüreceklerini belirtti, “Kuracağımız tarıma dayalı OSB ile de bin 200 kişiye istihdam sağlayacağız” diye konuştu

    ‘Kiraz asla yalnız değil’

    Ege Üniversitesi Kampüsü’nde yapılan Bilal Saygılı Camii’nin açılışı için İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Erdoğan ile birebir görüşme yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da, çalışmalar hakkında bilgi verdi, tarihi kentin kaderini değiştirecek vizyon projelerini anlattı. Daha sonra Kiraz’a hareket eden Erdoğan, AK Partili Başkan Saliha Özçınar tarafından karşılandı. Özçınar Erdoğan’a, ilçede yürütülen çalışmaları anlattı. Ardından halka seslenen Erdoğan, “Kiraz kendi hamuruyla yoğruluyor. Biz Kiraz’ı yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız” dedi. İlçeye yapılan hizmetleri ve planlanan projeleri anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

    Maliyetler düşecek

    “79 projeyle 2 milyon 370 bin lirayı Kiraz’a aktardık. Jeotermal enerji kaynağı bulduğumuz takdirde Kiraz’a tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kuracağız. Her biri minimum 25 dekar olan ileri teknolojik, topraksız seralar, kurutma tesislerini yapacağız. Bu seralarda ısıtma maliyeti dekardan yıllık 4 bin liraya düşecek, bin dekara sera kurduğumuzda yılda 40 milyon kilogram domates elde edeceğiz. 1200 vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Hisar ve Umurcalı Mahallesi’nde 400 dekar alandaki merada da ıslah çalışması başlatacağız. 10 köye ise içme suyu amacıyla kuyu açıyoruz. Suludere Göleti’nin yeraltı suyu barajı olacak şekilde planlaması da devam ediyor.”

    ‘Kiraz asla yalnız değil’


    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’dan tarihi kentin kaderini değiştirecek projeleri dinledi.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
    daha fazla video için
    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de yol çökesi: 3 kiş hafif yaralandı

    İzmir'de yol çökesi: 3 kiş hafif yaralandı

    2 ay önce evlendiği eşini öldürdü, akrabalarını yaraladı

    2 ay önce evlendiği eşini öldürdü, akrabalarını yaraladı

    Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu

    Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu

    Van beşik gibi sallanıyor

    Van beşik gibi sallanıyor

    Sıradaki Haber