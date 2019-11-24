‘Kiraz asla yalnız değil’

Ege Üniversitesi Kampüsü’nde yapılan Bilal Saygılı Camii’nin açılışı için İzmir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Erdoğan ile birebir görüşme yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da, çalışmalar hakkında bilgi verdi, tarihi kentin kaderini değiştirecek vizyon projelerini anlattı. Daha sonra Kiraz’a hareket eden Erdoğan, AK Partili Başkan Saliha Özçınar tarafından karşılandı. Özçınar Erdoğan’a, ilçede yürütülen çalışmaları anlattı. Ardından halka seslenen Erdoğan, “Kiraz kendi hamuruyla yoğruluyor. Biz Kiraz’ı yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız” dedi. İlçeye yapılan hizmetleri ve planlanan projeleri anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:



Maliyetler düşecek



“79 projeyle 2 milyon 370 bin lirayı Kiraz’a aktardık. Jeotermal enerji kaynağı bulduğumuz takdirde Kiraz’a tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kuracağız. Her biri minimum 25 dekar olan ileri teknolojik, topraksız seralar, kurutma tesislerini yapacağız. Bu seralarda ısıtma maliyeti dekardan yıllık 4 bin liraya düşecek, bin dekara sera kurduğumuzda yılda 40 milyon kilogram domates elde edeceğiz. 1200 vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Hisar ve Umurcalı Mahallesi’nde 400 dekar alandaki merada da ıslah çalışması başlatacağız. 10 köye ise içme suyu amacıyla kuyu açıyoruz. Suludere Göleti’nin yeraltı suyu barajı olacak şekilde planlaması da devam ediyor.”







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’dan tarihi kentin kaderini değiştirecek projeleri dinledi.