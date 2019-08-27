27.08.2019 - 02:06
Kiraz’da orman yangını
İZMİR’in Kiraz ilçesi Veliler Mahallesi yakınlarında önceki sabah ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle bir saatte kontrol altına alındı.
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.