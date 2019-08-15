Kirlilik için el ele verecekler

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya’nın Küçük Menderes’teki kirlilik sorununun çözülmesi için yaptığı işbirliği çağrısına Bayındır, Selçuk, Torbalı ve Ödemiş’ten tam destek geldi.İzmir’de Bozdağlar’dan doğup Selçuk’ta denize kavuşan Küçük Menderes Nehri’nin kirlilik sorununun çözümü için AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya’nın yaptığı işbirliği çağrısı, ilçelerdeki oda ve yerel yöneticiler tarafından olumlu karşılandı. Bayındır, Selçuk, Torbalı ve Ödemiş’teki yerel yöneticiler ve sektör temsilcileri, kirliliğin önlenmesi için oluşturulacak çalıştayda üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti. Kaya’nın çağrısının kendilerini heyecanlandırdığını belirten Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “Havzamızın geleceğinin kurtulması için Kaya’nın çağrısına destek veriyoruz. Bayındır Belediyesi olarak yapılacak toplantıda yerimizi alarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Kendisi de Küçük Menderes’in bir evladı olan Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya öncümüz olsun, bu sorunu artık çözelim. Doğa, kendi başına bu kayboluş ya da yok oluşa dur diyemiyor. Onu yeniden canlandırmak bizlerin görevi” dedi.

Ev sahipliği mesajı

İşbirliğine olumlu yanıt veren Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun da, konuyla ilgili düzenlenecek bir çalıştaya memnuniyetle ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

Küçük Menderes Nehri’nde uzun zamandır devam eden kirliliğin hem tarımsal alanlarda hem yeraltı sularında hem de Pamucak sahilinin kirliliğinde büyük rol oynadığını belirten Olgun, özellikle Torbalı’de endüstriyel atık su arıtma tesislerine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Evsel atıklarla ilgili arıtma tesislerinin bulunduğunu ancak endüstriyel atık tesisinin de kurulması gerektiğini söyleyen Olgun, bir süre önce İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret edip bu talebi dile getirdiklerini vurguladı. Olgun sözlerini şöyle sürdürdü:

Atık tesisi

“Hem tarımsal alanların hem denizin korunarak endüstriyel üretimin devam etmesi lazım. Çünkü büyümeye ihtiyacımız var. Hem Yazıbaşı hem de Çaybaşı bölgesinde endüstriyel atık arıtma tesisi kurulmasını istiyoruz. Bu bizim yıllardan beri hayalimiz. Fakat bugüne kadar sadece İZSU’nun yatırım planlarında yer aldı. Ama çalıştay yapılırsa sorunun çözümü için önemli bir adım atılacak.”

Selçuk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu da Küçük Menderes Nehri’nin Selçuk’taki Pamucak sahilinden denize ulaştığını söyledi. Doğduğu yerde temiz olan nehrin Selçuk’a gelmeden önce kirlendiğini anlatan Yolcu, Pamucak’ın İzmir’in en büyük kapasiteli 5 yıldızlı otellerine ev sahipliği yaptığını anlattı.

‘Golf’ vurgusu

Bölgenin gelecekte golf turizmine kazandırılacağına dikkat çeken Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için nehrin bir an önce temizlenmesi gerektiğini kaydetti. Yolcu, “Golf turizmi dünyanın en iyi turizmidir. Bunu İzmir’e kazandırmak istiyoruz. Yatırımcı bölgeye geldiğinde, nehrin denize döküldüğü yeri görse bölgeye yatırım yapmaz” diye konuştu. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş de kirlilik sorununun çözümü için yapılan çalışmanın çevre açısından verimli olacağını söyledi, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte sorunların azalacığını dile getirdi.