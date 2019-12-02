‘Kırmızı Kedi’ Alsancak’ta

Sekiz yıl önce Tünel’de açtığı ilk kitabevinin ardından hızla büyüyen Kırmızı Kedi Yayınevi, İzmirli okurlarla buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan ve gazeteci-yazar Soner Yalçın’ın katılımıyla Alsancak’taki yeni kitabevinin açılışı yapıldı.

Çağdaşlığın başkenti

Başkan Soyer kurdele kesiminin ardından Soner Yalçın’ın Kara Kutu ve Aytun Çıray’ın Türkiye için Söyleşiler adlı kitaplarını satın aldı. Yalçın da açılışta yaptığı konuşmada, “İzmir aydınlanmanın, çağdaşlığın başkentidir. Tunç Başkanla birlikte İzmir’in kısa bir zamanda da kültür başkenti olacağına inanıyorum” dedi. Açılışa katılan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de tebriklerini dile getirirken İzmir’de kitabevi sayısının artmasının gurur verici olduğunu vurguladı.