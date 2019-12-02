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    HaberlerEge Haberleri ‘Kırmızı Kedi’ Alsancak’ta
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    02.12.2019 - 07:50 |

    ‘Kırmızı Kedi’ Alsancak’ta

    Sekiz yıl önce Tünel’de açtığı ilk kitabevinin ardından hızla büyüyen Kırmızı Kedi Yayınevi, İzmirli okurlarla buluştu.

    ‘Kırmızı Kedi’ Alsancak’ta

    Sekiz yıl önce Tünel’de açtığı ilk kitabevinin ardından hızla büyüyen Kırmızı Kedi Yayınevi, İzmirli okurlarla buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan ve gazeteci-yazar Soner Yalçın’ın katılımıyla Alsancak’taki yeni kitabevinin açılışı yapıldı.

    Çağdaşlığın başkenti

    Başkan Soyer kurdele kesiminin ardından Soner Yalçın’ın Kara Kutu ve Aytun Çıray’ın Türkiye için Söyleşiler adlı kitaplarını satın aldı. Yalçın da açılışta yaptığı konuşmada, “İzmir aydınlanmanın, çağdaşlığın başkentidir. Tunç Başkanla birlikte İzmir’in kısa bir zamanda da kültür başkenti olacağına inanıyorum” dedi. Açılışa katılan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de tebriklerini dile getirirken İzmir’de kitabevi sayısının artmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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