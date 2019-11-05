Kırsal kalkınma için 12 madde!

Urla’da düzenlenen ‘Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı’ sona erdi. Üç gün boyunca yapılan grup çalışmaları ve tartışmaların ardından 12 maddelik sonuç bildirisi okundu.

CHP Genel Merkezi öncülüğünde Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İş Sendikası işbirliğiyle Urla’da düzenlenen ‘Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı’ sona erdi. Çalıştayın ilk gününde ‘Kırsal Kalkınmada Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Esasları’ konusunda panel düzenlendi. Panelin ardından Türkiye genelinde kırsal kalkınma ve kadın kooperatiflerinden örnek uygulamalar sunuldu.

‘Çiftçi hakkını almalı’

İkinci gün üç farklı çalışma grubu tarafından üretim, pazarlama, finansman, kooperatifçilik ve kurumsal yapı ile kırsal kalkınma ve istihdam ilişkileri ele alınarak uygulanması gereken politika ve strateji önerileri geliştirildi. Çalıştayın son gününde ise tartışılan konular üzerinden ortak bir sonuç bildirisi çıkarıldı. Belediye Başkanı Burak Oğuz, “İnanıyorum ki çalıştayımızdan çıkan değerli düşünceler en kısa sürede yerel yönetimler tarafından uygulanıp ülkemize örnek olacak. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz, hak ettikleri konuma tekrardan gelecek” diye konuştu.

Konu başlıkları

Toplantıda; tarım, orman, su ürünleri alanında kurumsal yapı istikrarsızlığına son verilmesi, kırsal alanlarda sadece tarımsal üretimin değil aynı zamanda kırsal sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinin geliştirilmesi, kırsal kalkınma ve örgütlenmede toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi, etkin ve kalıcı kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatiflerde araştırma-geliştirmeye dayalı yenilikçi ve inovatif uygulamalara yer verilmesi, ithale dayalı tarımsal ürün tüketimi yerine yerli ürün üretim ve tüketiminin özendirilmesi, kalkınma politikalarının doğal varlıkların sürekliliğinden vazgeçmeyecek şekilde belirlenmesi, çiftçilerin girdi maliyetini düşürecek, üretimi destekleyecek, pazarlama olanaklarını geliştirecek finansman sistemlerinin oluşturulması önerileri çıktı.