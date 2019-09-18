Kırsal kalkınmada kilit Kooperatifçilik

Cumartesi akşamı Ödemişli şarkıcı Sadık Karan konseriyle başlayan festival kapsamında, Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması projesi için Ödemiş Belediyesi’nin Zeytinlik’te hazırladığı İpekböceği Evi de hizmete açıldı. İrimağzı inciri ve Ödemiş ipeğiyle dolu 100’e yakın stant ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, üreticilerin hayatını kolaylaştırmak, ürünlerinin değerini korumak adına çalışmalara devam ettiklerini belirtti, özellikle soğuk hava depoları konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle önemli adımların atılacağını kaydetti.

‘Bütünlük sağlanmalı’



Bölgedeki tarımsal üretimin geleceğinin konuşulduğu söyleşiye katılan İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ise, kırsal kalkınmada bir bütünlük sağlanması gerektiğini, bunun en önemli adımlarından birinin kooperatçilik konusunda eğitim vermek olduğunu ifade etti. Tarım Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı İsmail Uğural da, Ödemiş’in tarım ve gıda potansiyelinin ne kadarının performansa dönüştüğünün iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti, “Kooperatifleşmeye mecbur değil mahkumuz. Küçük aile çiftçilerimizi bir araya getirmek zorundayız” dedi.