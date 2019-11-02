Kırsal üretecek kıyı tüketecek

Kırsal kalkınma çalışmalarıyla öne çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kıl Keçisi Projesi’ni hayata geçirdi. Özellikle kadın üreticilere destek olmak için başlatılan uygulamada pilot bölge seçilen Menteşe ilçesinde, 40 üreticiye iki dişi bir erkek olmak üzere toplam 120 kıl keçisi dağıtıldı. Düğerek Mahallesi’ndeki dağıtım törenine katılan Başkan Dr. Osman Gürün, “Başka illerde kırsaldan kente göçüş çok yüksek ancak Muğla’da bizim köylümüz toprağına sahip çıkıp üretmeye devam ediyor. Burada en önemli faktör kadınlarımızdır çünkü üretimde kadınlarımız ön plana çıkıyor. Üretimin ana aktörü kadınlarımızla Alım Garantili çiçek üretiminde, Koku Vadisi projemizde birlikte hareket ediyoruz. Milli ekonominin temeli tarım, tarımın ana aktörü de üretici kadınlarımızdır” dedi.



Devamı gelecek



Kıl keçilerinin üç yıl boyunca satılamayacağını belirten gürün, “Keçilerden üretilen süt ve kıllardan yararlanabilirsiniz. Üretimin devam etmesi için gerekli desteği de vereceğiz. Talebe göre diğer ilçelerde de projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kooperatiflerle yaptığımız projelerimiz de hız kesmeden devam edecek. Sahilde büyük bir tüketim var, pazarımız hazır. Kırsalda üretip kıyıda tüketeceğiz” dedi.



Yörük kültürünün önemli öğelerinden olan kıl keçisinin bakım ve besleme ile her türlü iklim koşullarına çok iyi adaptasyon sağlayan, hastalıklara dayanıklı, makiliklerden iyi yararlanabilen, yetiştiriciliği kolay bir ırk olması nedeniyle seçildiği belirtildi.