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    HaberlerEge HaberleriKış hazırlıkları hız kesmeden sürüyor
    19.11.2019 - 00:02 |

    Kış hazırlıkları hız kesmeden sürüyor

    Kış hazırlıkları hız kesmeden sürüyor

    Narlıdere Belediyesi, kış aylarının olumsuz hava şartları öncesinde ilçe genelindeki parklarda temizlik ve bakım çalışması başlattı. Ağaçlar budandı, ızgaralar temizlendi, bakım çalışmaları yapılarak gerekli önlemler alındı. Belediye Başkanı Ali Engin, “Kışın olumsuz hava koşulları öncesi, hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” dedi.

    Gürcistan'da erken seçim protestosuGürcistan'ın başkenti Tiflis'te, erken seçim talebiyle parlamento binasını tüm giriş noktalarında kuşatan göstericilere güvenlik güçlerince tazyikli su ile müdahale etmesi sonucu 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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