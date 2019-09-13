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    HaberlerEgeKış için hazırlıklar tam gaz sürüyor
    13.09.2019 - 01:23 |

    Kış için hazırlıklar tam gaz sürüyor

    Kış için hazırlıklar tam gaz sürüyor

    Kışa yönelik hazırlıklarını hızlandıran Narlıdere Belediyesi, şiddetli yağış, su baskınları ve mevsimden kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini de artırdı. Yol kenarlarındaki kanal ve mazgallarda temizlik çalışması yapıldı, park ve bahçeler elden geçirildi, moloz toplama çalışmaları hızlandırıldı. Belediye Başkanı Ali Engin “Vatandaşlarımızın, kış ayları boyunca bir sorun yaşamaması için çalışmalarımız sürecek. Yeni kuracağımız acil müdahale ekibimiz alarmda olacak ve gruplar halinde olaylara müdahale edecek” dedi.

    E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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