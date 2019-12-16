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    HaberlerEge Haberleri Kış mevsimi için önlemler tamam
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    16.12.2019 - 07:50 |

    Kış mevsimi için önlemler tamam

    Ödemiş Belediyesi, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkileyen kar ve buzla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

    Kış mevsimi için önlemler tamam

    Ödemiş Belediyesi, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkileyen kar ve buzla mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Mağduriyetleri en aza indirmek üzere ‘Kriz Masası’ oluşturuldu. Başkan Mehmet Eriş, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleriyle koordineli şekilde çalışacak ‘Kriz Masası’na yardım çağrıları 0232 544 90 97 numaralı telefondan ya da sosyal medyadan 7 gün 24 saat iletilebilecek. Ayrıca; bir kar küreme aracı, 2 greyder, 3 yükleyici kepçe, 8 kazıcı-yükleyici kepçe mesai yapacak” dedi.

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