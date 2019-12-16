16.12.2019 - 07:50 |
Kış mevsimi için önlemler tamam
Ödemiş Belediyesi, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkileyen kar ve buzla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.
Ödemiş Belediyesi, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkileyen kar ve buzla mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Mağduriyetleri en aza indirmek üzere ‘Kriz Masası’ oluşturuldu. Başkan Mehmet Eriş, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleriyle koordineli şekilde çalışacak ‘Kriz Masası’na yardım çağrıları 0232 544 90 97 numaralı telefondan ya da sosyal medyadan 7 gün 24 saat iletilebilecek. Ayrıca; bir kar küreme aracı, 2 greyder, 3 yükleyici kepçe, 8 kazıcı-yükleyici kepçe mesai yapacak” dedi.
İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.