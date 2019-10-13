13.10.2019 - 00:58 |
Kış mevsimi öncesi kömür denetimi
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, soba ve kaloriferlerin neden olduğu hava kirliliğini önlemek için kömür satış noktalarında denetimlere başladı.
Kömürlerden alınan numuneler laboratuvarda inceleniyor. İşletmelerin yeterlilik belgeleri kontrol ediliyor. l RAMAZAN ÇETİN DHA
Antalya'da sıcaklık 33 dereceyi gördü!Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak beklenirken, Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.