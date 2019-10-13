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    HaberlerEgeKış mevsimi öncesi kömür denetimi
    13.10.2019 - 00:58 |

    Kış mevsimi öncesi kömür denetimi

    DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, soba ve kaloriferlerin neden olduğu hava kirliliğini önlemek için kömür satış noktalarında denetimlere başladı.

    Kış mevsimi öncesi kömür denetimi

    Kömürlerden alınan numuneler laboratuvarda inceleniyor. İşletmelerin yeterlilik belgeleri kontrol ediliyor. l RAMAZAN ÇETİN DHA

    Antalya'da sıcaklık 33 dereceyi gördü!Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak beklenirken, Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.
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