30.12.2019 - 00:02 |
Kış şöleninde Hatay rüzgârı
Bu yıl ilk kez düzenlenen Lezzetli Kış Şöleni, onur konuğu il olarak UNESCO tarafından ‘26. Gastronomi Şehri’ seçilen Hatay’ı ağırlıyor.
Kendine özgü örf ve adetleri, kültürel değerleri, medeniyetler birikimi ve damaklara hitap eden gastronomik lezzetleri bünyesinde barındıran Hatay, Kültürpark’ta ziyaretçileriyle buluşuyor.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.