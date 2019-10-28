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    HaberlerEgeKısa Film Festivali hazırlıkları sürüyor
    28.10.2019 - 07:50 |

    Kısa Film Festivali hazırlıkları sürüyor

    Bu yıl 20. kez sinemaseverlere kapılarını açacak olan İzmir Kısa Film Festivali’nin hazırlıkları hızla sürüyor.

    Kısa Film Festivali hazırlıkları sürüyor

    Bu yıl 20. kez sinemaseverlere kapılarını açacak olan İzmir Kısa Film Festivali’nin hazırlıkları hızla sürüyor. Festival bu yıl 4-10 Kasım günleri arasında Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat, Konak Sineması, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası’ndaki film gösterimleriyle gerçekleştirilecek.
    Etkinlik kapsamında, Türkiye’de ikincisi düzenlenecek olan sinema ve film ekipmanları fuarı da yer alacak.

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