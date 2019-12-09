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    HaberlerEge Haberleri Kısa film festivali Uşak’ta başlıyor
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    09.12.2019 - 07:50 |

    Kısa film festivali Uşak’ta başlıyor

    6. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, bugün 18.00’de Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan törenle başlıyor.

    Kısa film festivali Uşak’ta başlıyor

    6. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, bugün 18.00’de Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan törenle başlıyor. Hafta sonuna kadar sürecek olan organizasyonun kapanış ve ödül töreni de, 13 Aralık Cuma günü 18.00’de Uşak Üniversitesi’nde yapılacak.

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