Kısa Mola, yükü hafifletti

Tüm vatandaşların eşit, yaşam alanlarının kısıtlanmadığı, sevgi ve hoşgörüyle bezenmiş bir dünyada aşılamayacak engelin olmadığını söyleyen Başkan Gürün, önemli olanın zihinlerdeki engelleri ortadan kaldırmak olduğunun altını çizdi. Başkan Gürün, “Büyükşehir olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek engelli bireye sahip ailelerimiz için Kısa Mola Merkezimizi kurduk. Burada 7/24 engelli evladına bakan annelerimize bir alternatif yaratarak gözü gibi baktığı ve kimselere emanet edemediği evladını uzman ekiplerimize belirli süreler içerisinde bırakmasını sağladık.

Kentimizde ayrıca 15 plajın en güzel yerini engelsiz hale getirerek vatandaşlarımızın denize girmesini kolaylaştırdık. Onlar için projelerimiz devam edecek” dedi.