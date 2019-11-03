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    HaberlerEgeKişiye özel tasarımlarla iş dünyasını giydiriyor
    03.11.2019 - 01:43 |

    Kişiye özel tasarımlarla iş dünyasını giydiriyor

    Kişiye özel terzilikte çocukluktan beri kendini yetiştiren Nadir Demir, Alsancak Şair Eşref Bulvarı üzerindeki mağazasında yıllardır önemli iş insanlarına koleksiyonlar hazırlıyor.

    Kişiye özel tasarımlarla iş dünyasını giydiriyor

    İzmir’de kişiye özel dikim sektöründe bir boşluk olduğunu ve bu boşluğu doldurmak için yola çıktığını ifade eden Demir, “Başta iş dünyasının tanınmış isimlerine olmak üzere ceket, pantolon gömlek ve tamamlayıcı unsurların satışlarını gerçekleştiriyorum. Ayakkabıların ölçülerini alıp, elde imal ediyoruz” dedi.

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