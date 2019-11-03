03.11.2019 - 01:43 |
Kişiye özel tasarımlarla iş dünyasını giydiriyor
Kişiye özel terzilikte çocukluktan beri kendini yetiştiren Nadir Demir, Alsancak Şair Eşref Bulvarı üzerindeki mağazasında yıllardır önemli iş insanlarına koleksiyonlar hazırlıyor.
İzmir’de kişiye özel dikim sektöründe bir boşluk olduğunu ve bu boşluğu doldurmak için yola çıktığını ifade eden Demir, “Başta iş dünyasının tanınmış isimlerine olmak üzere ceket, pantolon gömlek ve tamamlayıcı unsurların satışlarını gerçekleştiriyorum. Ayakkabıların ölçülerini alıp, elde imal ediyoruz” dedi.
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