Kişiye özel tasarımlarla iş dünyasını giydiriyor

İzmir’de kişiye özel dikim sektöründe bir boşluk olduğunu ve bu boşluğu doldurmak için yola çıktığını ifade eden Demir, “Başta iş dünyasının tanınmış isimlerine olmak üzere ceket, pantolon gömlek ve tamamlayıcı unsurların satışlarını gerçekleştiriyorum. Ayakkabıların ölçülerini alıp, elde imal ediyoruz” dedi.