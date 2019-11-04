04.11.2019 - 07:50 | | AA
Kıskandıran tasarımlar
Denizli İhracatçılar Birliği’nin (DENİB) bu yıl 7’ncisini düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması’nda finale kalan tasarımcıların eserleri, defilede sergilendi.
Denizli İhracatçılar Birliği’nin (DENİB) bu yıl 7’ncisini düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması’nda finale kalan tasarımcıların eserleri, defilede sergilendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ‘Doğaya Dokunuş’ ana temasıyla yapılan etkinliğin final gecesine katıldı. Gülle, birçok ülkenin tasarım konusunda çalışmalar yürüttüğünü anlattı, “Biz de İstanbul ve Türkiye’yi bir tasarım merkezi yapma adına çalışıyoruz” dedi. Yarışmada, ‘Fısıltı’ adlı tasarımıyla Ayşe Sara Arslan birinci, ‘Hiera’ ile Gizem Nur Bağ ikinci oldu.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.