Kıskandıran tasarımlar

Denizli İhracatçılar Birliği’nin (DENİB) bu yıl 7’ncisini düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması’nda finale kalan tasarımcıların eserleri, defilede sergilendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ‘Doğaya Dokunuş’ ana temasıyla yapılan etkinliğin final gecesine katıldı. Gülle, birçok ülkenin tasarım konusunda çalışmalar yürüttüğünü anlattı, “Biz de İstanbul ve Türkiye’yi bir tasarım merkezi yapma adına çalışıyoruz” dedi. Yarışmada, ‘Fısıltı’ adlı tasarımıyla Ayşe Sara Arslan birinci, ‘Hiera’ ile Gizem Nur Bağ ikinci oldu.