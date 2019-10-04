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    HaberlerEgeKitabın geliri, Kır Çiçekleri’ne
    04.10.2019 - 01:23 |

    Kitabın geliri, Kır Çiçekleri’ne

    CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın otobiyografisini kaleme aldığı ‘Benim En Güzel Hikâyem Hayatım’ adlı kitabı, İstanbullu okuyucularla buluştu. Geliri, Bayır’ın kurduğu ‘Kır Çiçekleri’ adlı eğitim bursuna aktarılacak olan kitap ilgiyle karşılandı.

    Kitabın geliri, Kır Çiçekleri’ne

    Tacettin Bayır, 2015 yılında CHP milletvekili adayı olduğunda maaşını almayacağını söylediğini, tamamını maddi durumu yetersiz kız öğrencilere dağıtacağının sözünü verdiğini ve Tacettin Bayır Kır Çiçekleri Eğitim Bursu’nun bu şekilde oluştuğunu belirtti.

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