16.10.2019 - 02:11 |
Kitap Günleri, 70 bin kişiyi ağırladı
Merkezefendi Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği ve 10 gün süren Kitap Günleri, 60 yazarı okurlarıyla buluşturdu.
Türk edebiyatının sevilen isimlerini ağırlayan organizasyona, 70 bin kişi katıldı. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Başkan Şeniz Doğan, “Kültürle, sanatla ve eğitimle ilgili projeler kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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