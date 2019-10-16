Kitap Günleri, 70 bin kişiyi ağırladı

Türk edebiyatının sevilen isimlerini ağırlayan organizasyona, 70 bin kişi katıldı. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Başkan Şeniz Doğan, “Kültürle, sanatla ve eğitimle ilgili projeler kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.