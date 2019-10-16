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    HaberlerEgeKitap Günleri, 70 bin kişiyi ağırladı
    16.10.2019 - 02:11 |

    Kitap Günleri, 70 bin kişiyi ağırladı

    Merkezefendi Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği ve 10 gün süren Kitap Günleri, 60 yazarı okurlarıyla buluşturdu.

    Kitap Günleri, 70 bin kişiyi ağırladı

    Türk edebiyatının sevilen isimlerini ağırlayan organizasyona, 70 bin kişi katıldı. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Başkan Şeniz Doğan, “Kültürle, sanatla ve eğitimle ilgili projeler kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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