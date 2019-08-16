Kitap günleri kalede kapılarını açtı

İlki gerçekleştirilen Foça Kitap Günleri başladı. Bugün ‘Babamın Foça’sı kitabının yazarı Handan Gökçek, ‘Direnişin adı Gültepe’ kitabının yazarı Murat Şahin ve ‘Güneşin Gizemli Kızı Mordoğan’ kitabının yazarı Cevdet Yüceer kitapseverlerle buluşuyor. Beşkapılar Kalesi’ndeki etkinlik, 1 Eylül’e kadar söyleşiler ve imza günleriyle devam edecek.