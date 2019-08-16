BİST96.579-2,84EURO6,200,01USD5,570,12ALTIN272,79-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKitap günleri kalede kapılarını açtı
    16.08.2019 - 00:30

    Kitap günleri kalede kapılarını açtı

    İlki gerçekleştirilen Foça Kitap Günleri başladı. Bugün ‘Babamın Foça’sı kitabının yazarı Handan Gökçek, ‘Direnişin adı Gültepe’ kitabının yazarı Murat Şahin ve ‘Güneşin Gizemli Kızı Mordoğan’ kitabının yazarı Cevdet Yüceer kitapseverlerle buluşuyor. Beşkapılar Kalesi’ndeki etkinlik, 1 Eylül’e kadar söyleşiler ve imza günleriyle devam edecek.

    Kocaeli'de silahlı kavgaKocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kocaeli'de silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var...

    Kocaeli'de silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var...

    Kız isteme merasiminde ortalık karıştı!

    Kız isteme merasiminde ortalık karıştı!

    Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır?

    Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır?

    Köpeklerin dövüşmesi ölüm getirdi! Baba-oğul öldürüldü

    Köpeklerin dövüşmesi ölüm getirdi! Baba-oğul öldürüldü

    Sıradaki Haber