24.12.2019 - 00:01 |
Kitap kulübü edebiyat tutkunlarını bekliyor
Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan Avukat Behçet Akal Kitap Kulübü, “Her kitap yeni bir dünya, birlikte keşfedelim” sloganıyla düzenlediği edebiyat buluşmalarını yeni yılda da sürdürecek.
Kitapseverler, 2020’nin ilk etkinliğinde Şilili Yazar Luis Sepulveda’nın ‘Aşk Romanları Okuyan İhtiyar’ kitabını konuşacak, eser üzerine düşüncelerini paylaşacak. lk buluşma 3 Ocak Cuma günü saat 11.00’da, ikincisi de 6 Ocak Pazartesi saat 19.00’da başlayacak. Çarşı Kültür Merkezi içerisindeki Büyüktanır Homeros Kütüphanesi’nde yapılacak etkinlik herkese açık olacak.
Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.