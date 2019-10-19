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    HaberlerEgeKitap okudular bağış yaptılar
    19.10.2019 - 02:00 | | EGE AJANS

    Kitap okudular bağış yaptılar

    Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde ‘Kitap Okuma Etkinliği’ düzenlendi.

    Kitap okudular bağış yaptılar

    Etkinliğe katılanlar hem kitap okudu hem de kütüphaneye kitap bağışı yaptı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Elektronik yayın sayısını artırıyoruz. Araştırma üniversiteleri arasında yer almak isteyen bir üniversitede, öğrencilerimiz daha fazla yayına ulaşmalı. Kütüphanemiz, yıl içinde 4 ay boyunca 7/24 hizmet veriyor. Talep gelirse tüm dönem boyunca 7/24 hizmeti vermeye açığız” dedi. 

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    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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