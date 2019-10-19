19.10.2019 - 02:00 | | EGE AJANS
Kitap okudular bağış yaptılar
Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde ‘Kitap Okuma Etkinliği’ düzenlendi.
Etkinliğe katılanlar hem kitap okudu hem de kütüphaneye kitap bağışı yaptı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Elektronik yayın sayısını artırıyoruz. Araştırma üniversiteleri arasında yer almak isteyen bir üniversitede, öğrencilerimiz daha fazla yayına ulaşmalı. Kütüphanemiz, yıl içinde 4 ay boyunca 7/24 hizmet veriyor. Talep gelirse tüm dönem boyunca 7/24 hizmeti vermeye açığız” dedi.
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