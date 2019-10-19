Kitap okudular bağış yaptılar

Etkinliğe katılanlar hem kitap okudu hem de kütüphaneye kitap bağışı yaptı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Elektronik yayın sayısını artırıyoruz. Araştırma üniversiteleri arasında yer almak isteyen bir üniversitede, öğrencilerimiz daha fazla yayına ulaşmalı. Kütüphanemiz, yıl içinde 4 ay boyunca 7/24 hizmet veriyor. Talep gelirse tüm dönem boyunca 7/24 hizmeti vermeye açığız” dedi.