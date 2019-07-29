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    HaberlerEge‘Kitap okuyun hayal kurun’
    29.07.2019 - 01:30

    ‘Kitap okuyun hayal kurun’

    ‘Kitap okuyun hayal kurun’

    Şair-yazar Hüseyin Yurttaş, Folkart Gallery Resim, Mask ve Heykel Kursu’nun konuğu oldu. Derslerde çocuklarla bol bol sohbet eden Yurttaş, kitaplarını imzaladı, kendi hayatından kesitler anlattı. Çocuklara çok kitap okumalarını tavsiye etti, kitap okumanın öncelikle hayal dünyasının gelişmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Yurttaş, “Hayal kuran insanlar, mutlu olur. Şiirle resim, resimle müzik tüm sanat dalları iç içedir. Sanatla ilgilenmek, insanları başarılı kılar” dedi. Resim Atölyesi Temel Çalışma Programı’nda Ressam Mesude Kulak’tan eğitim alan öğrenciler, kurs süresince gözlem yapmayı, kağıtları, malzemeleri tanımayı ve kullanmayı öğreniyor. Bu yıl ilk kez eklenen Mask ve Heykel Kursu’nda ise çeşitli konularda ve tekniklerle maskların uygulamalı olarak yapılması ele alınıyor.

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