30.12.2019 - 00:02 |
Kitap vatandaştan çaylar konseyden
Karesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, “Kitap Sizden Çaylar Bizden” etkinliği düzenledi. Kitap okuyan vatandaşlara çay ikramı yapıldı.
İsteyenler kırsal mahallerdeki okullarda kütüphane oluşturması amacıyla kitaplarını bağışladı.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayet Son dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.