03.08.2019 - 03:40
Kitapseverler fuara akın etti
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in yerel seçimlerden önce söz verdiği Kitap Fuarı, ilk kez kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 120 günlük görev süresi içinde öncelikli olarak yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi, İskele Yat Limanı’nda yapılan yeşil alan ve parkın bitirildiğini, adının Demokrasi Parkı olacağını söyledi; hayırsever vatandaşların desteğiyle 2 kreş ile 1 çiftlik açacaklarını müjdeledi.
Fuarda; edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Saygı Öztürk, Öner Yağcı, Seray Şahiner, Yaşar Seyman, Güldal Mumcu, Barbaros Şansal, İlyas Salman, Nika Mohammadi, Hanefi Avcı, Bilgin Hancıoğlu, Deniz Özgül, Prof.Dr. Özdemir Nutku, Behiç İstanbulluoğlu, Yücel Aras sevenleriyle buluştu, kitaplarını imzaladı.
Söyleşilere yoğun ilgi
Program, İlyas Salman’ın sinema ve kitap, geçmiş dönem TBMM Başkanvekili ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Gazeteci Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu’nun parlamenter demokrasiyi konu alan konuşması, modacı Barbaros Şansal’ın panelleriyle devam etti.
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