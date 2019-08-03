Kitapseverler fuara akın etti

Fuarda; edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Saygı Öztürk, Öner Yağcı, Seray Şahiner, Yaşar Seyman, Güldal Mumcu, Barbaros Şansal, İlyas Salman, Nika Mohammadi, Hanefi Avcı, Bilgin Hancıoğlu, Deniz Özgül, Prof.Dr. Özdemir Nutku, Behiç İstanbulluoğlu, Yücel Aras sevenleriyle buluştu, kitaplarını imzaladı.

Söyleşilere yoğun ilgi

Program, İlyas Salman’ın sinema ve kitap, geçmiş dönem TBMM Başkanvekili ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Gazeteci Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu’nun parlamenter demokrasiyi konu alan konuşması, modacı Barbaros Şansal’ın panelleriyle devam etti.