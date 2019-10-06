Kitapseverleri ağırlıyor

İlk kez gerçekleştirilen Kitap Günleri’ne 60’a yakın yazar ve şairin katıldığını belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çağın ve teknolojinin gereği olarak artık okuma alışkanlıklarımızı maalesef tabletlerden ve bilgisayarlardan karşılıyoruz. Bu şekilde olunca çocuklarımızdan başlayarak, hayal dünyamız küçülüyor, okuma oranımız azalıyor. İlçemizde ilkini gerçekleştirdiğimiz Kitap Günleri ile kitap okuma sayısını artırmayı düşünüyoruz. Okumak uygarlıktır, sorgulamaktır, araştırmaktır, insanca yaşamaktır. Kitap günlerimizin Merkezefendi’de geleneksel hale gelmesini istiyoruz. İlime, bilime ve aydınlanmaya belediye olarak umarım öncü oluruz” dedi.

Merkezefendi kendi çiçeğini yetiştirecek

Merkezefendi Belediyesi, kendi çiçeğini üretmek için 144 metrekarelik sera kuruyor. Başkarcı Mahallesi 1047 Sokak’ta bulunan altı bin 900 metrekare alandaki Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı’nda kurulan çiçek üretim serasıyla, her kış ve yaz sezonunda satın alınan mevsimlik çiçekler yetiştirilmeye başlanacak. Sera, sekiz bin ağaç fidanı ve 30 bin çalı fidanı kapasitesinde.