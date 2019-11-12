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    HaberlerEge HaberleriKİTVAK Koşusu’nu Secret Lover kazandı
    12.11.2019 - 07:50 |

    KİTVAK Koşusu’nu Secret Lover kazandı

    Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) adına Türkiye Jokey Kulübü tarafından, İzmir Şirinyer Hipodromu’nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen koşuyu Secret Lover adlı at kazandı.

    KİTVAK Koşusu’nu Secret Lover kazandı

    Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) adına Türkiye Jokey Kulübü tarafından, İzmir Şirinyer Hipodromu’nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen koşuyu Secret Lover adlı at kazandı. KİTVAK Kupası Koşusu için 2 yaşlı 6 tane İngiliz safkan 1400 metre kum pistte mücadele etti. Yarışı 5 numarayla kayıtlı Secret Lover, Jokey Gökhan Kocakaya’yla kazandı. Koşu sonrası kazanan atın sahibi, antrenörü ve jokeyine özel olarak hazırlanan kristal plaketleri, KİTVAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İklil Ulueren, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü ve KİTVAK Yönetim Kurulu Üyesi Canan Özen tarafından takdim edildi.

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