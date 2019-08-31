KİTVAK’a bağış yapana indirim

Mistral Carrera Spor Merkezi ve British Town Dil Okulları’ndan KİTVAK’a destek geldi. ‘Kitvak’la Biz de Varız’ projesi kapsamında kayıt yaptıranlar, KİTVAK’a bağışta bulunup indirim kazanacak. 50 lira bağış karşılığında Mistral Carrera’da 200 lira indirim, 25 lira bağışla da British Town okullarının şubelerinde 150 lira indirim yapılacak.