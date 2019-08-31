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    HaberlerEgeKİTVAK’a bağış yapana indirim
    31.08.2019 - 02:51

    KİTVAK’a bağış yapana indirim

    KİTVAK’a bağış yapana indirim

    Mistral Carrera Spor Merkezi ve British Town Dil Okulları’ndan KİTVAK’a destek geldi. ‘Kitvak’la Biz de Varız’ projesi kapsamında kayıt yaptıranlar, KİTVAK’a bağışta bulunup indirim kazanacak. 50 lira bağış karşılığında Mistral Carrera’da 200 lira indirim, 25 lira bağışla da British Town okullarının şubelerinde 150 lira indirim yapılacak.

    'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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