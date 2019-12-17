KİTVAK’tan umut kermesi

KİTVAK Geleneksel Kermesi, Kültürpark Tenis Kulüp’te, İzmirli hayırsever ve bağışçıları bir araya getirdi. Gıdadan hediyelik eşyaya, el emeği sanat eserlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar, yüzlerce ürün Kitvak dostu hayırsever ve bağışçılara sunuldu. Ayrıca özel olarak Mardin’den alınan hediyelik ve yöresel ürünler de Mardin Köşesi’nde yerini aldı. Kitvak Yönetim Kurulu Başkanı YMM Ramazan Soncul “Kermesten elde edilen bağış EÜ. Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Pediatri Bölümü’nde yapacağımız Hücresel Tedavi Merkezi için kullanılacak. Bağışçılarımız sayesinde bu projemizi de en kısa sürede bitirerek daha fazla çocuğumuzu hayata kazandıracağız” dedi.