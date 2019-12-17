17.12.2019 - 00:04 |
KİTVAK’tan umut kermesi
KİTVAK Geleneksel Kermesi, Kültürpark Tenis Kulüp’te, İzmirli hayırsever ve bağışçıları bir araya getirdi. Gıdadan hediyelik eşyaya, el emeği sanat eserlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar, yüzlerce ürün Kitvak dostu hayırsever ve bağışçılara sunuldu. Ayrıca özel olarak Mardin’den alınan hediyelik ve yöresel ürünler de Mardin Köşesi’nde yerini aldı. Kitvak Yönetim Kurulu Başkanı YMM Ramazan Soncul “Kermesten elde edilen bağış EÜ. Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Pediatri Bölümü’nde yapacağımız Hücresel Tedavi Merkezi için kullanılacak. Bağışçılarımız sayesinde bu projemizi de en kısa sürede bitirerek daha fazla çocuğumuzu hayata kazandıracağız” dedi.
CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.